Ученые создали лекарство, которое способно оперативно убивать коронавирус в организме
Американские и австралийские ученые создали первый в мире препарат для быстрого лечения коронавируса СOVID-19. Специалисты заявили, что созданное ими лекарство способно убивать вирус, который уже находится в организме человека
Американские и австралийские ученые создали первый в мире препарат для быстрого лечения коронавируса СOVID-19. Специалисты заявили, что созданное ими лекарство способно убивать вирус, который уже находится в организме человека.
Ученые пояснили, что наночастицы, которые содержатся в лекарстве, несут в себе искусственно созданные гены. Они покрыты жировыми оболочками, которые позволяют не взаимодействовать с жидкостями организма и проходить сквозь клетки.
Искусственно созданные гены разрушают рибонуклеиновую кислоту, которая считается основной составляющей гена коронавируса. При столкновении с вирусом липидная оболочка вводит в него генетический «патч», после чего выводит его из строя. Таким образом, коронавирус более не может внедряться в клетки легких и размножаться. Оставшиеся частицы вирусов самостоятельно выходят из клеток, а пациент выздоравливает.
Исследование на мышах показало, что препарат выводит из клеток легких зараженных коронавирусом животных, 99,9% вируса COVID-19, сообщает «МБХ медиа».
Если результаты испытания препарата на людях пройдет успешно, то в оборот лекарство поступит в 2023 году.