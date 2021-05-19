В России число невыездных из-за долгов граждан выросло до 7 млн человек
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили «Известиям», что по состоянию на 1 апреля 2021 года выезд за границу из-за долгов закрыт для 7 млн россиян. Общее число должников составляет 18,9 млн человек, что на 2 млн человек больше чем было год назад
В России общее число должников выросло до 19 млн человек. Из них7 млн граждан официально признаны невыездными.
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили «Известиям», что по состоянию на 1 апреля 2021 года выезд за границу из-за долгов закрыт для 7 млн россиян. Общее число должников составляет 18,9 млн человек, что на 2 млн человек больше чем было год назад.
Напомним, что запрет на выезд за границу в качестве ограничительной меры применяется в отношении граждан, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а период просрочки по займу превышает 90 дней.
По данным ФССП, в первом квартале 2021 года заплатить по счетам смогли только 103 тысяч невыездных граждан. приставы взыскали с них 9,2 млрд рублей.
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщили, что большая часть невыездных граждан имеет долги перед банками. Причем 90–95% из них имеют одновременно кредит в банке и займ в микрофинансовой организации. Также у россиян есть долги по ЖКХ, штрафам ГИБДД и неуплате алиментов.