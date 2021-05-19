Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Москва
19 мая 2021, 04:22

Из структур Дептранса Москвы массово увольняют всех сторонников Алексея Навального

Сторонников Алексея Навального массово увольняют не только из московского метрополитена, но и других структур Департамента транспорта столицы, который курирует Максим Ликсутов

Из структур Дептранса Москвы массово увольняют всех сторонников Алексея Навального
Фото: velonation.bike

Сторонников Алексея Навального массово увольняют не только из московского метрополитена, но и других структур Департамента транспорта столицы, который курирует Максим Ликсутов.

По данным «Дождя», под сокращение из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!» попали работники «МосТрансПроекта», «Мосгортранса», «Администратора московского парковочного пространства», «Организатора перевозок» и «Центра организации дорожного движения».

Источники телеканала сообщают, что именно Максим Ликсутов дал указание «зачистить» бюджетные учреждения от сторонников оппозиции. Эту версию подтверждает и аудиозапись разговора одного из уволенных сотрудников с начальством. На этой записи руководитель работника заявил, что «Ликсутов дал два дня на увольнение всех, попавших в базу».

Другой сотрудник, лишившийся работы из-за поддержки Алексея Навального, рассказал, что после утечки базы данных сторонников оппозиционера «был в ярости».

В Департаменте транспорта Москвы данную информацию пока не прокомментировали.

Ранее стало известно об увольнении по меньшей мере 100 сотрудников московского метрополитена, которые были зарегистрированы на сайте «Свободу Навальному!». Часть работников официально уволили за нарушение трудовой дисциплины. Этим сотрудникам сначала сообщили о внеплановом выходном, а затем оформляли прогул. Независимый профсоюз работников подземки в настоящее время готовит коллективную жалобу в прокуратуру.

Материалы по теме
Две думские фракции оказались голосовать за запрет избираться в Госдуму участникам экстремистских организаций
Сотрудники московского метро пожаловались на увольнение из-за поддержки Навального
В рассылке писем с угрозами сторонникам Навального заподозрили связанного с Кремлем программиста
Сейчас на главной
Общество
Россия оказалась в списке худших стран для жизни и работы иностранцев
Исследователи опросили более 12 тысяч экспатов из 59 стран и оценили жизнь иностранцев по 13 подкатегориям, которые затем были объединены в индексы качества жизни, легкости поселения, карьерных возможностей, личных финансов и стоимости проживания
Власти Москвы увеличат расходы на строительство «хорды Ротенберга»
юго-восточная хорда
Власти Москвы увеличат расходы на строительство «хорды Ротенберга»
Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала депутатам принять поправки в проект бюджета столицы, которые увеличивают расходы города на 191,285 млрд ₽
Законодатели не исполнили 35 решений Конституционного суда России
суды
Законодатели не исполнили 35 решений Конституционного суда России
Согласно законодательству, все постановления Конституционного суда вступают в силу немедленно и обжалованию не подлежат. Правительству дается шесть месяцев на подготовку поправок в законы в соответствии с решениями КС РФ
Глава Крыма назвал ситуацию с коронавирусом в республике «напряженной»
коронавирус
Глава Крыма назвал ситуацию с коронавирусом в республике «напряженной»
Одновременно с этим глава Крыма заверил, что регион готов к приему отдыхающих, которых в этом году ожидается не менее 6 млн человек. При этом сотрудникам объектов размещения власти поручили следить за туристами с признаками ОРВИ
Авторская колонка
Битва при Хогвартсе
Президент РАН Александр Сергеев заявил, что образование в России падает из-за отсутствия идеологии в российских школах. Это, конечно, очень странное заявление, но если рассматривать его в контексте эпохи, то и ничего странного. Сегодня, чтобы высказать что-то важное, нужно для укрепления своих позиций сказать что-то ритуальное
Быков Дмитрий
Для чиновников-коррупционеров подготовили реабилитационную программу
коррупция
Для чиновников-коррупционеров подготовили реабилитационную программу
Участниками программы стали бывшие испанские госслужащие, которые были осуждены за различные коррупционные преступления. Реабилитацию от воровства и коррупции они проходят на добровольной основе
Не украсть, а заслужить
Юрий Чайка
Не украсть, а заслужить
Владимир Путин наградил бывшего Генерального прокурора, а сейчас полпреда главы государства в Северо-Кавказском ФО Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду Чайке вручили за вклад в обеспечение деятельности президента России и «многолетнюю добросовестную работу»
Беларусь получила низкие кредитные рейтинги
ВВП
Беларусь получила низкие кредитные рейтинги
При краткой характеристике экономик различных стран чаще всего оперируют таким показателем, как ВВП — внутренним валовым продуктом. Но рост ВВП далеко не всегда приводит к тому, что жители страны начинают жить лучше
В мире
Ученые сообщили об эффективности вакцин против коронавируса в борьбе с постковидным синдромом
Вакцины против коронавируса оказались эффективными в борьбе с симптомами длительного постковидного синдрома. Об этом сообщили британские ученые, которые обследовали 812 человек с длительным течением коронавируса
Связанные с дочерью главы Минобороны компании в 2020 году заработали 1,3 млрд ₽
золотая молодежь
Связанные с дочерью главы Минобороны компании в 2020 году заработали 1,3 млрд ₽
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Ксения Шойгу напрямую владеет долей только в компании «Кэпитал Перформ», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления
«Обратная сила закона невозможна Конституцией»
политические репрессии
«Обратная сила закона невозможна Конституцией»
Депутаты Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» отказались голосовать за законопроект, который запрещает избираться в парламент участникам экстремистских и террористических организаций
Госдума отказалась запрещать чиновникам иметь недвижимость за границей
недвижимость за границей
Госдума отказалась запрещать чиновникам иметь недвижимость за границей
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников аргументировал отказ от внесения поправок тем, что чиновники якобы в основном владеют недвижимостью в бывших странах СНГ
Миллиардеры мира феноменально разбогатели во время пандемии
миллиардеры
Миллиардеры мира феноменально разбогатели во время пандемии
В последние пару десятилетий, когда число миллиардеров в мире увеличилось более чем в пять раз и появились состояния, превышающие $100 млрд, Опасности, связанной с ростом неравенства: оно во все большей степени становилось вопросом политическим ...
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Турцию с вылетами до конца июня
авиакомпании
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Турцию с вылетами до конца июня
Авиакомпания «Аэрофлот» сняла с продажи билеты на все рейсы в Турцию с вылетами до конца июня. При этом ограничения на полеты в эту страну действуют пока только до 1 июня
В мире
Финляндия отказалась от российской нефти и переходит на «зеленую» энергетику
По итогам первого квартала 2021 году закупки российской нефти Финляндией упали на 25% в годовом выражении. В апреле закупки нефти снизились до 0,4 миллиона тонн, что на 63,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года
«Гринпис» обвинила Великобританию в создании незаконной свалки пластика в Турции
мусор
«Гринпис» обвинила Великобританию в создании незаконной свалки пластика в Турции
Экологи сообщают, что пластиковые отходы из Великобритании незаконно вывозятся в Турцию в огромных количествах, в результате чего в этой стране в катастрофических масштабах загрязняются реки и поля
В Петербурге вслед за Москвой разворачивают дополнительные койки для ковидных пациентов
карантин
В Петербурге вслед за Москвой разворачивают дополнительные койки для ковидных пациентов
Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев сообщил, что в ближайшее время в городских медучреждениях появятся дополнительные места для ковидных пациентов
Новой главой Росмолодежи стала супруга бывшего замминистра просвещения
росмолодежь
Новой главой Росмолодежи стала супруга бывшего замминистра просвещения
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росмолодежи (Федеральное агентство по делам молодежи) вместо Александра Бугаева 30-летнюю Ксению Разуваеву