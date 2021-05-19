Из структур Дептранса Москвы массово увольняют всех сторонников Алексея Навального
Сторонников Алексея Навального массово увольняют не только из московского метрополитена, но и других структур Департамента транспорта столицы, который курирует Максим Ликсутов
Сторонников Алексея Навального массово увольняют не только из московского метрополитена, но и других структур Департамента транспорта столицы, который курирует Максим Ликсутов.
По данным «Дождя», под сокращение из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!» попали работники «МосТрансПроекта», «Мосгортранса», «Администратора московского парковочного пространства», «Организатора перевозок» и «Центра организации дорожного движения».
Источники телеканала сообщают, что именно Максим Ликсутов дал указание «зачистить» бюджетные учреждения от сторонников оппозиции. Эту версию подтверждает и аудиозапись разговора одного из уволенных сотрудников с начальством. На этой записи руководитель работника заявил, что «Ликсутов дал два дня на увольнение всех, попавших в базу».
Другой сотрудник, лишившийся работы из-за поддержки Алексея Навального, рассказал, что после утечки базы данных сторонников оппозиционера «был в ярости».
В Департаменте транспорта Москвы данную информацию пока не прокомментировали.
Ранее стало известно об увольнении по меньшей мере 100 сотрудников московского метрополитена, которые были зарегистрированы на сайте «Свободу Навальному!». Часть работников официально уволили за нарушение трудовой дисциплины. Этим сотрудникам сначала сообщили о внеплановом выходном, а затем оформляли прогул. Независимый профсоюз работников подземки в настоящее время готовит коллективную жалобу в прокуратуру.