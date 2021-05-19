Гособвинение запросило для лидера движения «За новый социализм» 6 лет колонии
Прокуратура запросила для основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина наказание в виде 6 лет лишения свободы. Дело политика рассматривает Гагаринсий райсуд Москвы
Прокуратура запросила для основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина наказание в виде 6 лет лишения свободы. Дело политика рассматривает Гагаринсий райсуд Москвы.
В своем последнем слове Николай Платошкин заявил, что не будет обращаться к гособвинителям, а вместо этого обратится к своим родителям. «Пап, вы дождитесь только меня, но, если не сможете, вас будет кому похоронить», - заявил политик.
Приговор Платошкину суд огласит 19 мая.
Ранее в отношении основателя движения «За новый социализм» было возбуждено уголовное дело по факту склонения к совершению массовых беспорядков, а также публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, «представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».
Согласно версии следствия, Николай Платошкин якобы распространял фейк-ньюс о коронавирусе и призывал к сопротивлению решениям властей по введению карантинных ограничений.