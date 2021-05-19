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Общество
Все будут в «Ажуре»
19 мая 2021, 02:40

Россия оказалась в списке худших стран для жизни и работы иностранцев

Исследователи опросили более 12 тысяч экспатов из 59 стран и оценили жизнь иностранцев по 13 подкатегориям, которые затем были объединены в индексы качества жизни, легкости поселения, карьерных возможностей, личных финансов и стоимости проживания

Россия оказалась в списке худших стран для жизни и работы иностранцев
Фото: vivu.ru

Россия заняла 56-е место из 59 возможных в рейтинге лучших стран для жизни и работы иностранных специалистов Expat Insider 2021, составленном специалистами компании InterNations.

Исследователи опросили более 12 тысяч экспатов из 59 стран и оценили жизнь иностранцев по 13 подкатегориям, которые затем были объединены в индексы качества жизни, легкости поселения, карьерных возможностей, личных финансов и стоимости проживания.

Россия по результатам исследования попала в конец рейтинга. Хуже чем в России экспатам живется только в Кувейте, Италии и ЮАР. Лучшими странами для экспатов были признаны Тайвань, Мексика, Коста-Рика, Малайзия и Португалия.

Россию экспаты оценили не очень высоко из-за сложности русского языка. 48% опрошенных заявили, что в РФ трудно жить, не владея местным языком, а 67% респондентов заявили о трудностях с изучением русского языка.

Кроме того, иностранные работники выразили недовольство качеством воздуха в России, канализацией, водоснабжением, экономикой и даже местным населением.

Одновременно с этим, опрошенные экспаты высоко оценили стоимость жизни в России. 49% иностранцев считают, что в России жить дешево. Кроме того, экспаты похвалили страну за широкий доступ к высокоскоростному интернету.

Что касается стран-лидеров рейтинга, то высокие позиции они заняли из-за качества здравоохранения, надежности работы и дружелюбного населения.

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