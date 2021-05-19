Власти Москвы увеличат расходы на строительство «хорды Ротенберга», чтобы быстрее сдать объект из-за протестов
Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала депутатам принять поправки в проект бюджета столицы, которые увеличивают расходы города на 191,285 млрд ₽
Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала депутатам принять поправки в проект бюджета столицы, которые увеличивают расходы города на 191,285 млрд рублей.
Речь среди прочего идет об увеличении бюджетных трат на ускоренное строительство Юго-Восточной хорды, против которой выступают экологи и рядовые москвичи. Один из участков этой дороги строит компания «друга президента» Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Согласно действующему проекту московского бюджета, стоимость Юго-Восточной хорды составляет 203,485 млрд рублей.
Депутат от КПРФ Евгений Ступин выступил против принятия поправок в столичный бюджет в части увеличения расходов на строительство Юго-Восточной хорды. Парламентарий отметил, что финансовый департамент не смог объяснить необходимость ускоренного завершения работ, сообщают «Открытые медиа».
Коммунист Павел Тарасов в свою очередь отметил, что хорду и без того строят практически круглосуточно «под окнами людей», а ускорение строительства и вовсе превратит жизнь местных жителей в ад.
Напомним, что экологи и москвичи выступают против строительства Юго-Восточной хорды на участке возле парка Коломенское возник из-за расположенного рядом с дорогой ядерного могильника, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. Специалисты считают, что строительство приведет к радиоактивному загрязнению.
Москвичи уверены, что власти хотят как можно скорее достроить и сдать самые спорные участки хорды, чтобы снизить градус протеста. Активистка Екатерина Максимова отметила, что радиоактивный могильник, над которым проходит хорда, могли до конца не расчистить, а сейчас работы проводить поздно, так как уже построены опоры моста.