Законодатели не исполнили 35 решений Конституционного суда России
Согласно законодательству, все постановления Конституционного суда вступают в силу немедленно и обжалованию не подлежат. Правительству дается шесть месяцев на подготовку поправок в законы в соответствии с решениями КС РФ
Российские власти по состоянию на май 2021 года не исполнили 35 решений Конституционного суда о внесении поправок в действующие законы.
Согласно законодательству, все постановления Конституционного суда вступают в силу немедленно и обжалованию не подлежат. Правительству дается шесть месяцев на подготовку поправок в законы в соответствии с решениями КС РФ.
Однако в реальности власти исполняют далеко не все требования КС РФ. Ежегодно в графе «неисполненные» остаются десятки дел. Причем некоторые решения остаются неисполненными по десять лет и больше.
В 2020 году во исполнение решений Конституционного суда было принято 15 федеральных законов, а еще по 10 решениям правительство дало поручения, сообщают «Открытые медиа».
Проблема с реализацией решений КС возникает из-за того, что депутаты Госдумы по закону не связаны какими-то сроками, поэтому законодательное оформление некоторых постановлений суда может затягиваться годами.
Неисполнением решений КС страдают не только депутаты и правительство, но и суды. Например, до сих пор осталось непроверенной статья о неоднократном нарушении порядка проведения митингов, которую называют «дадинской» в честь активиста Ильдара Дадина – первого осужденного по этой статье россиянина
Напомним, что согласно решению КС РФ, лишать свободы по «дадинской» статье можно только в случаях, когда несанкционированное мероприятие утратило мирный характер. Данное решение суд вынес при рассмотрении жалобы Ильдара Дадина на приговор. Однако при рассмотрении дела активиста Константина Котова суды проигнорировали решение КС. Котов, напомним, был осужден на 4 года, но позже ему сократили срок до 1,5 лет.