Мать новой главы Росмолодежи Ксении Разуваевой оказалась владелицей дома за 70 млн рублей
Дом площадью 500 кв.м с собственным бассейном и сауной располагается в деревне Лобаново Истринского района. Участок земли под этим коттеджем записан на мать чиновницы Наталью Разуваеву
Семья новоиспеченной главы Росмолодежи Ксении Разуваевой владеет коттеджем в Московской области стоимостью около 70 млн рублей.
Дом площадью 500 кв.м с собственным бассейном и сауной располагается в деревне Лобаново Истринского района. Участок земли под этим коттеджем записан на мать чиновницы Наталью Разуваеву, сообщает «МБХ медиа».
На участке имеются гараж на шесть автомобилей, беседка с камином и барбекю, пруд с водопадом и русской баней, зона отдыха с очагом, китайская беседка и фонтан.
В мае 2020 года дом Разуваевых был выставлен на продажу по цене 87 млн рублей. Затем цена была снижена до 70 млн рублей. Сейчас объект сдается в аренду за 700 тысяч рублей в месяц.
Напомним, Ксения Разуваева, которая ранее возглавляла «Роспатриотцентр», 17 мая была назначена руководителем Федерального агентства по делам молодежи. По данным СМИ, в 2017 или 2018 году она вышла замуж за бывшего замглавы Министерства просвещения России Павла Зеньковича, который перед этим развелся с матерью трех своих детей.
Официальный доход Ксении Разуваевой за 2018 год составил всего 1,2 млн рублей, а доход Павла Зеньковича – 5,1 млн рублей.