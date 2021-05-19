19 мая 2021, 00:36
Глава Крыма назвал ситуацию с коронавирусом в республике «напряженной»
Одновременно с этим глава Крыма заверил, что регион готов к приему отдыхающих, которых в этом году ожидается не менее 6 млн человек. При этом сотрудникам объектов размещения власти поручили следить за туристами с признаками ОРВИ
Фото: zen.yandex.ru/media
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о напряженной эпидемиологической обстановке по коронавирусу на полуострове.
Чиновник сообщил, что в текущий туристический сезон Крым входит с худшими показателями, чем в прошлом году. «У нас до 100 заражений в день, выявленных случаев. Поэтому надо более внимательно, это в том числе касается сотрудников средств размещения, относиться к своим обязанностям», - заявил Сергей Аксенов, слова которого приводит ТАСС.
Одновременно с этим глава Крыма заверил, что регион готов к приему отдыхающих, которых в этом году ожидается не менее 6 млн человек. При этом сотрудникам объектов размещения власти поручили следить за туристами с признаками ОРВИ.