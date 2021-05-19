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19 мая 2021, 00:03

Суд взыскал с Милова и Навального по 30 тысяч рублей в пользу Пригожина из-за слов «мразь» и «урод»

Черемушкинский райсуд Москвы взыскал с оппозиционеров Владимира Милова и Алексея Навального по 30 тысяч рублей в пользу прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина»

Суд взыскал с Милова и Навального по 30 тысяч рублей в пользу Пригожина из-за слов «мразь» и «урод»
Фото: topnews.ru

Черемушкинский райсуд Москвы взыскал с оппозиционеров Владимира Милова и Алексея Навального по 30 тысяч рублей в пользу прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина».

Поводом для обращения в суд стал выпуск программы на канале «Навальный Live», в котором Владимир Милов назвал Евгения Пригожина «мразью» и «уродом».

По иску бизнесмена суд также потребовал от политиков в течение 10 суток удалить сведения, оскорбляющие бизнесмена.

Примечательно, что Пригожин требовал от Милова и Навального 5 млн рублей, однако суд взыскал с оппозиционеров только по 30 тысяч рублей, сообщает «МБХ медиа».

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