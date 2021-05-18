В Испании стартует реабилитационная программа для чиновников-коррупционеров
Лечение будет длиться 11 месяцев, после чего коррумпированные чиновники должны будут «встать на путь истинный». После реабилитации госслужащие также должны будут попросить прощения у людей, которые пострадали из-за них
В испанской Кордове открылась экспериментальная реабилитационная программа для чиновников, «которые не могут перестать воровать».
Американское издание The New York Times сообщает, что участниками программы стали бывшие испанские госслужащие, которые были осуждены за различные коррупционные преступления. Реабилитацию от воровства и коррупции они проходят на добровольной основе.
Лечение будет длиться 11 месяцев, после чего коррумпированные чиновники должны будут «встать на путь истинный». После реабилитации госслужащие также должны будут попросить прощения у людей, которые пострадали из-за них.
Курс реабилитации для вороватых чиновников помог разработать тюремный психиатр из Севильи Серхио Руис.
Журналисты сообщают, что на реабилитацию среди прочих согласились шурин короля Испании, гандболист и олимпийский призер Иньяки Урдангарина и нотариус из Кордовы Карлоса Альбуркерке.