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18 мая 2021, 17:05

В Адыгее чиновника и депутата обвинили в хищении денег, выделенных на благоустройство «Вечного огня»

В отношении чиновников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Следствие оценило нанесенный бюджету ущерб в 1,7 млн рублей

В Адыгее чиновника и депутата обвинили в хищении денег, выделенных на благоустройство «Вечного огня»
Фото: sreda.dom.gosuslugi.ru

В республике Адыгея двух чиновников обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на благоустройство памятника «Вечный огонь».

В Следственном комитете сообщили, что летом 2019 года бывший заместитель главы Гиагинского района Адыгеи помог местному депутату и предпринимателю подписать фиктивные договоры с сельским поселением на благоустройство «Вечного огня» и прилегающего к нему парка в станице Гиагинской. Объемы работ по благоустройству и их стоимость были завышены.

Следствие оценило нанесенный бюджету ущерб в 1,7 млн рублей.

В отношении чиновников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

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