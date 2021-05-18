18 мая 2021, 17:05
В Адыгее чиновника и депутата обвинили в хищении денег, выделенных на благоустройство «Вечного огня»
В отношении чиновников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Следствие оценило нанесенный бюджету ущерб в 1,7 млн рублей
Фото: sreda.dom.gosuslugi.ru
В республике Адыгея двух чиновников обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на благоустройство памятника «Вечный огонь».
В Следственном комитете сообщили, что летом 2019 года бывший заместитель главы Гиагинского района Адыгеи помог местному депутату и предпринимателю подписать фиктивные договоры с сельским поселением на благоустройство «Вечного огня» и прилегающего к нему парка в станице Гиагинской. Объемы работ по благоустройству и их стоимость были завышены.
Следствие оценило нанесенный бюджету ущерб в 1,7 млн рублей.
В отношении чиновников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».