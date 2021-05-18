Президент наградил фигуранта громкого антикоррупционного расследования Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил бывшего Генерального прокурора, а сейчас полпреда главы государства в Северо-Кавказском ФО Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин наградил бывшего Генерального прокурора, а сейчас полпреда главы государства в Северо-Кавказском ФО Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Высокую государственную награду Юрию Чайке вручили за вклад в обеспечение деятельности президента России и «многолетнюю добросовестную работу».
Одновременно с этим Владимир Путин продлил срок государственной службы своего полпреда в Северо-Кавказском ФО, которому 21 мая исполнится 70 лет. Это предельный возраст нахождения на государственной службе.
Юрий Чайка и его сыновья-бизнесмены несколько лет назад стали героями антикоррупционного расследования, которое провела команда Алексея Навального. В этом расследовании рассказывалось о бизнесе детей генпрокурора Игоря и Артема Чайки, их недвижимости (в том числе за границей), а также о связях людей из ближайшего окружения Чайки-старшего с жестокой бандой Сергея Цапка.
Так, у старшего сына теперь уже бывшего генпрокурора Артема Чайки борцы с коррупцией нашли отель на греческом полуострове Халкидики, виллу недалеко от Афона и дом в Швейцарии. Кроме того, у сыновей Юрия Чайки есть несколько компаний, работающих в разных сферах (от добычи соли до утилизации мусора), с оборотом в сотни миллионов долларов.