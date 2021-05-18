Госдума приняла в первом чтении закон, запрещающий сторонникам Навального избираться депутатами
Государственная дума РФ приняла в первом чтении резонансный законопроект, который запрещает избираться депутатами гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций
Государственная дума РФ приняла в первом чтении резонансный законопроект, который запрещает избираться депутатами гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций.
Данный законопроект противоречит действующим конституционным нормам и имеет обратную силу. Это означает, что запрет избираться будет действовать и в отношении тем, что каким-либо образом участвовал в деятельности экстремистской организации за три года до признания ее таковой. При этом Конституция РФ запрещает привлекать к ответственности за деяния, которые на момент их совершения не являлись преступлением.
Документ в первом чтении был принят голосами 293 депутатов. 45 парламентариев проголосовали против, еще два человека воздержались.
Отметим также, что данный законопроект принимается с целью помешать участию в парламентских выборах сторонникам Алексея Навального. Сейчас в суде на рассмотрении находится иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) и штабов Навального экстремистскими организациями.