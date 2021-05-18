18 мая 2021, 15:37
Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Турцию до конца октября
Пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова уточнила, что на сегодняшний день все рейсы по турецкому направлению отменены до 30 октября включительно, то есть до конца летнего периода навигации 2021 года
Фото: tourprom.ru
Авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца октября, хотя официальные ограничения на полеты в эту страну действуют пока только до 1 июня.
В пресс-службе перевозчика сообщили РБК, что такое решение было принято «из-за неопределенности по направлению. При этом авиакомпания готова возобновить продажи билетов на рейсы в Турцию в случае возобновления авиасообщения.
Пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова уточнила, что на сегодняшний день все рейсы по турецкому направлению отменены до 30 октября включительно, то есть до конца летнего периода навигации 2021 года.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов в Турцию и прекращении продажи билетов до конца июня.