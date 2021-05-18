Ученые сообщили об эффективности вакцин против коронавируса в борьбе с постковидным синдромом
Вакцины против коронавируса оказались эффективными в борьбе с симптомами длительного постковидного синдрома. Об этом сообщили британские ученые, которые обследовали 812 человек с длительным течением коронавируса
Вакцины против коронавируса оказались эффективными в борьбе с симптомами длительного постковидного синдрома. Об этом сообщили британские ученые, которые обследовали 812 человек с длительным течением коронавируса.
По данным The Guardian, британские специалисты оценили выраженность 14 различных симптомов длительного COVID-19 до и после введения первой дозы мРНК-вакцины. Так, 56,7% добровольцев сообщили об общем улучшении симптомов, 24,6% никаких изменений не заметили, а 18,7%, напротив, сообщили об ухудшении симптомов.
Привитые препаратом Moderna сообщили об исчезновении усталости, мышечной боли и «мозговом тумане», на которые часто жалуются пациенты с длительным постковидным синдромом.
Одновременно с этим сообщается, что действие вакцины на пациентов с постковидным синдромом было временным. Указанные симптомы снова стали проявляться ко времени получения второй дозы, а также через некоторое время после нее, сообщает "Лента.ру".