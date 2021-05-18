Меню
Бизнес
«Мы сидим, а денежки идут»
18 мая 2021, 14:51

Связанные с дочерью главы Минобороны компании в 2020 году заработали 1,3 млрд рублей

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Ксения Шойгу напрямую владеет долей только в компании «Кэпитал Перформ», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления

Связанные с дочерью главы Минобороны компании в 2020 году заработали 1,3 млрд рублей
Фото: Яндекс.Дзен

Компании, совладельцем которых является младшая дочь глава Минобороны России Ксения Шойгу, в 2020 году заработали почти 1,3 млрд рублей.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Ксения Шойгу напрямую владеет долей только в компании «Кэпитал Перформ», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. В первый год своей работы фирма (она была создана в 2018 году) показала убыток в размере 1,8 млн рублей. В 2019 году прибыль компании составила 98 млн рублей, а в 2020 году – уже 595 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».

«Кэпитал Перформ» владеет долями в трех компаниях. Это «Информационные технологии» (50%), «Консорциум энергоресурс» (50%) и «Атлас чейн» (40%). Первая фирма занимается рекламной деятельностью и за год получила прибыль в размере 15,8 млн рублей. Вторая компания занимается строительством зданий и заработала 732,3 млн рублей, а третья компания занимается перевозками и получила убыток в 49,2 млн рублей.

Тем не менее, за год общая прибыль компаний возросла на 19% и составила 1,28 млрд рублей.

Отметим, что с 2020 года 30-летняя Ксения Шойгу является также управляющим партнером инвестфонда Sistema SmartTech, принадлежащего АФК «Система Владимира Евтушенкова. Целевой объем фонда составляет 5 млрд рублей.

Материалы по теме
Дочь депутата-единоросса судится в Лондоне с бывшим мужем из-за недвижимости за границей
Дочь главы Минобороны решила продать свою фирму, которая получает госконтракты
Сын Валентины Матвиенко и сын Юрия Борисова стали совладельцами подрядчика «Газпрома»
Сейчас на главной
Беларусь получила низкие кредитные рейтинги
ВВП
Беларусь получила низкие кредитные рейтинги
При краткой характеристике экономик различных стран чаще всего оперируют таким показателем, как ВВП — внутренним валовым продуктом. Но рост ВВП далеко не всегда приводит к тому, что жители страны начинают жить лучше
В мире
Ученые сообщили об эффективности вакцин против коронавируса в борьбе с постковидным синдромом
Вакцины против коронавируса оказались эффективными в борьбе с симптомами длительного постковидного синдрома. Об этом сообщили британские ученые, которые обследовали 812 человек с длительным течением коронавируса
«Обратная сила закона невозможна Конституцией»
политические репрессии
«Обратная сила закона невозможна Конституцией»
Депутаты Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» отказались голосовать за законопроект, который запрещает избираться в парламент участникам экстремистских и террористических организаций
Госдума отказалась запрещать чиновникам иметь недвижимость за границей
недвижимость за границей
Госдума отказалась запрещать чиновникам иметь недвижимость за границей
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников аргументировал отказ от внесения поправок тем, что чиновники якобы в основном владеют недвижимостью в бывших странах СНГ
Миллиардеры мира феноменально разбогатели во время пандемии
миллиардеры
Миллиардеры мира феноменально разбогатели во время пандемии
В последние пару десятилетий, когда число миллиардеров в мире увеличилось более чем в пять раз и появились состояния, превышающие $100 млрд, Опасности, связанной с ростом неравенства: оно во все большей степени становилось вопросом политическим ...
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Турцию с вылетами до конца июня
авиакомпании
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Турцию с вылетами до конца июня
Авиакомпания «Аэрофлот» сняла с продажи билеты на все рейсы в Турцию с вылетами до конца июня. При этом ограничения на полеты в эту страну действуют пока только до 1 июня
В мире
Финляндия отказалась от российской нефти и переходит на «зеленую» энергетику
По итогам первого квартала 2021 году закупки российской нефти Финляндией упали на 25% в годовом выражении. В апреле закупки нефти снизились до 0,4 миллиона тонн, что на 63,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года
«Гринпис» обвинила Великобританию в создании незаконной свалки пластика в Турции
мусор
«Гринпис» обвинила Великобританию в создании незаконной свалки пластика в Турции
Экологи сообщают, что пластиковые отходы из Великобритании незаконно вывозятся в Турцию в огромных количествах, в результате чего в этой стране в катастрофических масштабах загрязняются реки и поля
В Петербурге вслед за Москвой разворачивают дополнительные койки для ковидных пациентов
карантин
В Петербурге вслед за Москвой разворачивают дополнительные койки для ковидных пациентов
Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев сообщил, что в ближайшее время в городских медучреждениях появятся дополнительные места для ковидных пациентов
Новой главой Росмолодежи стала супруга бывшего замминистра просвещения
росмолодежь
Новой главой Росмолодежи стала супруга бывшего замминистра просвещения
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росмолодежи (Федеральное агентство по делам молодежи) вместо Александра Бугаева 30-летнюю Ксению Разуваеву
Реальные доходы россиян из-за пандемии коронавируса упали до уровня 2009 года
доходы россиян
Реальные доходы россиян из-за пандемии коронавируса упали до уровня 2009 года
Реальные доходы россиян за последние 10 лет достигли минимальной отметки и упали до уровня 2009 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Института Банка Финляндии
В России стоимость электроэнергии оказалась выше, чем в США и Европе
электроэнергия
В России стоимость электроэнергии оказалась выше, чем в США и Европе
В исследовании «Сообщества потребителей энергии» говорится, что стоимость электроэнергии в России была на уровне 7,34 цента за киловатт-час при подключении к региональным распределительным сетям
Политика
В Совете Федерации предложили запретить чиновникам владеть недвижимостью за границей
Член Совета Федерации Сергей Цеков выступил с предложением ввести новые ограничения для чиновников. Сенатор считает, что госслужащие не должны иметь не только счета в иностранных банках, но и недвижимость за границей
Белорусским силовикам официально разрешили открывать огонь по участникам протестов
Александр Лукашенко
Белорусским силовикам официально разрешили открывать огонь по участникам протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законопроект, который вносит изменения в действующие законы по вопросам обеспечения национальной безопасности страны
Следователи проверят версию о вербовке Ильназа Галявиева, устроившего бойню в школе
стрельба в школе
Следователи проверят версию о вербовке Ильназа Галявиева, устроившего бойню в школе
Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) проверяют версию о вербовке 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175
«Они деньги свои заработали и уехали, а мы тут живем»
экологическая катастрофа
«Они деньги свои заработали и уехали, а мы тут живем»
Жители поселка «Мутный материк» в республике Коми, провели митинг из-за разлива нефтепродуктов. Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в результате аварии на нефтепроводе между Ошским и Харьягинским месторождениями нефти
Глава СКР предложил ужесточить ответственность за распространение фейк-ньюс
закон о фейк-ньюс
Глава СКР предложил ужесточить ответственность за распространение фейк-ньюс
Александр Бастрыкин отметил, что вброс фейковой информации является достаточно новым явлением, но в тоже время стал широко распространяться. Сейчас фейки уже наносят серьезный ущерб национальной безопасности страны
Экономика
Власти анонсировали новые меры по регулированию рынка сахара. Производители ждут резкого роста цен
Российское правительство анонсировали новые меры по регулированию цен на сахар и рынка сахара в целом. Производители уже сейчас говорят, что результатом госрегулирования цены на сахар могут стать «запредельными»