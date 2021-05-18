Связанные с дочерью главы Минобороны компании в 2020 году заработали 1,3 млрд рублей
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Ксения Шойгу напрямую владеет долей только в компании «Кэпитал Перформ», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления
Компании, совладельцем которых является младшая дочь глава Минобороны России Ксения Шойгу, в 2020 году заработали почти 1,3 млрд рублей.
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Ксения Шойгу напрямую владеет долей только в компании «Кэпитал Перформ», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. В первый год своей работы фирма (она была создана в 2018 году) показала убыток в размере 1,8 млн рублей. В 2019 году прибыль компании составила 98 млн рублей, а в 2020 году – уже 595 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».
«Кэпитал Перформ» владеет долями в трех компаниях. Это «Информационные технологии» (50%), «Консорциум энергоресурс» (50%) и «Атлас чейн» (40%). Первая фирма занимается рекламной деятельностью и за год получила прибыль в размере 15,8 млн рублей. Вторая компания занимается строительством зданий и заработала 732,3 млн рублей, а третья компания занимается перевозками и получила убыток в 49,2 млн рублей.
Тем не менее, за год общая прибыль компаний возросла на 19% и составила 1,28 млрд рублей.
Отметим, что с 2020 года 30-летняя Ксения Шойгу является также управляющим партнером инвестфонда Sistema SmartTech, принадлежащего АФК «Система Владимира Евтушенкова. Целевой объем фонда составляет 5 млрд рублей.