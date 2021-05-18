Две думские фракции оказались голосовать за запрет избираться в Госдуму участникам экстремистских организаций
Депутаты Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» отказались голосовать за законопроект, который запрещает избираться в парламент участникам экстремистских и террористических организаций
Депутаты Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» отказались голосовать за законопроект, который запрещает избираться в парламент участникам экстремистских и террористических организаций. Этот запрет, напомним, касается и тех, кто спонсировал и поддерживал организации за три года до признания их экстремистскими.
Данный законопроект был подготовлен группой депутатов во главе с единороссом Василием Пискаревым после того, как прокуратура Москвы обратилась в суд и иском о признании Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.
Замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг сообщил «Открытым медиа», что депутаты от партии не будут голосовать за этот законопроект. Он отметил, что в Конституции РФ четко написано, что гражданин не может быть привлечен к ответственности за деяние, которое на момент совершения не считалось преступлением. «Обратная сила невозможна Конституцией», - подчеркнул Гартунг.
Депутаты от КПРФ также не планируют поддерживать законопроект. В партии также указывают на нарушение 54-й статьи Конституции, запрещающей придание законам обратной силы.
«В соответствии с этим законопроектом не имеют права быть выбранным в качестве депутата люди, являющиеся не только учредителями общественного, религиозного объединения, экстремистской организации, но и те, кто мог просто оказывать им консультацию, мы считаем это неправильно», - отметил депутат-коммунист Юрий Синельщиков.
В свою очередь доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев считает, что принятие законопроекта приведет к «отмене презумпции невиновности в форме, которая в юридических документах не допускалась даже во времена Андрея Вышинского и Лаврентия Берии».
По мнению Иноземцева, в данной ситуации законодатели фактически «предлагают согласиться с тотальным уничтожением правового порядка в Российской Федерации», сообщает Znak.com.
«Довольно скоро мы узнаем, что только действующие президент и депутаты могут баллотироваться на соответствующие посты, а потом они же окажутся и единственными избирателями. А любое участие в выборах в прошлом наверняка станет расцениваться как экстремизм», - иронизирует эксперт.