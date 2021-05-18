Военный суд признал законным отказ СКР расследовать покушение на Алексея Навального
Московский окружной военный суд отклонил жалобу защиты Алексея Навального на решение 235 гарнизонного суда, который ранее признал законным отказ Следственного комитета проводить проверку по факту причастности сотрудников ФСБ России к отравлению политика
Московский окружной военный суд отклонил жалобу защиты Алексея Навального на решение 235 гарнизонного суда, который ранее признал законным отказ Следственного комитета проводить проверку по факту причастности сотрудников ФСБ России к отравлению политика.
Сотрудники военного управления СК и прокуратуры ранее заявляли, что заявление о признании незаконным решения об отказе расследовать отравление Навального должно рассматривать управление СК на транспорте в Сибирском ФО.
Напомним, что в декабре 2020 года Главное военное управление СК отказалось проводить проверку по факту причатсности сотрудников ФСБ к отравлению Навального боевым ядом «Новичок». Следователи в своем отказе сослались на отсутствие «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников».
По данным независимых расследователей, отравление Алексея Навального организовала группа сотрудников ФСБ, члены которое в течение нескольких лет летали следом за оппозиционером в разные города. После госпитализации политика эти же чекисты пытались зачистить следы боевого яда на его одежде.
Алексей Навальный также опубликовал телефонный разговор с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого независимые расследователи назвали одним из отравителей политика, в котором тот признался в покушении. Навальный звонил чекисту от имени помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева.