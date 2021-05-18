Госдума отказалась запрещать чиновникам иметь недвижимость за границей
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников аргументировал отказ от внесения поправок тем, что чиновники якобы в основном владеют недвижимостью в бывших странах СНГ
Депутаты Госдумы отказались вносить изменения в законодательство, которые запрещают чиновникам иметь недвижимость за границей.
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников аргументировал отказ от внесения поправок тем, что чиновники якобы в основном владеют недвижимостью в бывших странах СНГ.
«Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании», - заявил г-н Крашенинников, слова которого приводит «Интерфакс».
По данным «Декларатора», в 2019 году российские должностные лица указали в декларациях 6007 объектов недвижимости в 75 иностранных государствах. Согласно многочисленным антикоррупционным расследованиям, российские чиновники предпочитают иметь недвижимость не в странах СНГ, а в Европе, США и Объединенных арабских Эмиратах. Чаще всего эти объекты они записывают на фирмы, связанные со своими близкими родственниками.