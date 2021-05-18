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18 мая 2021, 12:21

Судьи ЕСПЧ встали на защиту прав Александр Шестуна. Продление его содержания под стражей и длительность нахождения в СИЗО признаны незаконным

В Страсбурге рассмотрена одна из жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека экс-главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном

Судьи ЕСПЧ встали на защиту прав Александр Шестуна. Продление его содержания под стражей и длительность нахождения в СИЗО признаны незаконным

В Страсбурге рассмотрена одна из жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) экс-главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном.

Как сообщила юрист, специализирующийся на делах в ЕСПЧ, Каринна Москаленко, речь идет о самых первых жалобах, которые были направлены в ЕСПЧ более двух лет назад. В них речь шла о нарушениях, связанных с избранием меры пресечения (нахождения Шестуна СИЗО).

Европейский суд признал жалобы Шестуна обоснованными, а действия российской судебной системы не соответствующими принципам Европейской конвенции по правам человека, ратифицированной Россией в марте 1998 года.

В частности, речь идет о статьях 5.3 и 5.4 Конвенции. Суд увидел нарушения, связанные с нахождением Шестуна в следственном изоляторе, а также с действиями российских судов, которые не рассматривали апелляции  экс-главы района незамедлительно, как того требует международное право.

По решению суда в Страсбурге Александр Шестун получит материальную компенсацию со стороны Российской Федерации за неправомерные действия российских судов.

«Государство несет огромные убытки из-за такого рода жалоб. Но, думаю, так будет продолжаться, пока соблюдать права человека в России станет дешевле чем их не соблюдать, пока не будет правильной и своевременной реакции на такого рода нарушения и ответственности судей за это», - говорит Каринна Москаленко.

В ходе следствия и судебных процессов, длившихся с 14 июня 2018 года по 25 декабря 2020 года Шестун направил целый ряд жалоб в ЕСПЧ, в том числе были поданы две жалобы по 39 правилу, которые были закоммуницированы,  поэтому в ближайшее время следует ждать новых известий из Страсбурга по этому резонансному делу. Параллельно же с этим юристы готовят самую главную жалобу о нарушении права на справедливое судебное разбирательство.

Напомним, в настоящее время Александр Шестун находится в ИК-6 Тверской области. На минувшей неделе он объявил голодовку. Его требования: свободу всем политическим заключенным, отмена незаконного водворения в ШИЗО, расследование преступной связи администрации ИК-6 и костяка «завхозов-бандитов» и публичных угроз физической расправой,- отмена постановки на профучет как склонного к побегу.

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