В Казани «сообщник» Ильназа Галявиева заминировал школу №67
В Казани неизвестный, представившийся «сообщником» арестованного Ильназа Галявиева, сообщил об угрозе взрыва в школе №67. В связи с сообщением о заложенном взрывном устройстве всех учащихся и педагогов в срочном порядке эвакуировали
В Казани неизвестный, представившийся «сообщником» арестованного Ильназа Галявиева, сообщил об угрозе взрыва в школе №67. В связи с сообщением о заложенном взрывном устройстве всех учащихся и педагогов в срочном порядке эвакуировали.
В мэрии города сообщили «Интерфаксу», что школьников временно разместили в другом учебном заведении. Школу №67 сейчас проверяют кинологи, а возле здания дежурят сотрудники МЧС, полиции и «скорая помощь».
Telegram-канал издания «Подъем» сообщает, что администрация школы получила записку от «сообщника» Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175. В ней неизвестный сообщил о бомбе в здании школы и добавил: «Помните, как в 175-й мой сообщник прибил почти 300 килограммов человечины». Напомним, что в результате трагедии в гимназии погибли семеро школьников и два учителя.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность «сообщника Галявиева».