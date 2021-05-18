Мундеп Илья Яшин примет участие в довыборах в Мосгордуму
Глава Совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил об участии в довыборах в Мосгордуму. Довыборы состоятся в один день с выборами в Госдуму
Фото: abnews.ru
Глава Совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил об участии в довыборах в Мосгордуму. Довыборы состоятся в один день с выборами в Госдуму.
Илья Яшин написал в Facebook, обращаясь к москвичам, что «постарается» стать их представителем в Московской городской думе. Баллотироваться оппозиционер планирует по избирательному округу №37.
Для регистрации в качестве кандидата Илье Яшину необходимо будет собрать 5 223 подписи. «Опросы показывают, что у меня большая поддержка в округе, так что нет сомнений: необходимое число подписей мы соберем», - отметил политик.