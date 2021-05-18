В ходе расследования дела Михаила Меня следователи установили факты растления детей-сирот
В ходе расследования уголовного дела о растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня (вчера это дело было закрыто) следователи установили несколько фактов растления детей-сирот
В ходе расследования уголовного дела о растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня (вчера это дело было закрыто) следователи установили несколько фактов растления детей-сирот.
По делу о растлении были задержаны бывший директор школы-интерната Александр Цымбалюк и заслуженный деятель культуры, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Николай Бухонин, сообщает РЕН ТВ.
Цымбалюку и Бухонину предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, которые учились в школе-интернате.
В рамках дела силовики провели обыски в интернате, детском лагере «Улыбка», больнице, где сироты проходили осмотры и лечение, а также по месту жительства подозреваемых.
Жители Ивановской области рассказали, что интернат, которым руководил Александр Цымбалюк, находился на «особом» положении у властей региона, а в 2012 году новый корпус здания открыл лично Михаил Мень. Источник телеканала сообщает в свою очередь, что арест Цымбалюка стал возможен после задержание г-на Меня, которого обвинили в растрате.
Напомним, что экс-главу Ивановской области Михаила Меня ранее задержали по обвинению в растрате 700 млн рублей из бюджета региона. 17 мая 2021 года дело в отношении экс-чиновника было закрыто за истечением срока давности.