«Аэрофлот» отменил все рейсы в Турцию с вылетами до конца июня
Авиакомпания «Аэрофлот» сняла с продажи билеты на все рейсы в Турцию с вылетами до конца июня. При этом ограничения на полеты в эту страну действуют пока только до 1 июня
Авиакомпания «Аэрофлот» сняла с продажи билеты на все рейсы в Турцию с вылетами до конца июня. При этом ограничения на полеты в эту страну действуют пока только до 1 июня.
Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил РИА Новости, что отмена рейсов и продажа билетов на все рейсы в Турцию на июнь была произведена, чтобы «не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами». Ранее сообщалось, что российские власти планируют продлить запрет на поездки в Турцию после 1 июня.
«Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», - добавил г-н Демин.
Пока «Аэрофлот» будет осуществлять только два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва – Стамбул.
Напомним, что российские власти приостановили авиасообщение с Турцией 15 апреля в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Накануне в Москву прибыли глава Минтуризма Турции и пресс-секретарь президента страны, чтобы обсудить вопрос о возобновлении авиасообщения между странами.