18 мая 2021, 08:38
Финляндия решила отказаться от российской нефти. Страна переходит на «зеленую» энергетику
Финляндия стала отказываться от закупок российской нефти. Такое решение страна приняла в связи с переходом на «зеленую» энергетику. По итогам первого квартала 2021 году закупки российской нефти Финляндией упали на 25% в годовом выражении
Фото: sigma-z.ru
Финляндия стала отказываться от закупок российской нефти. Такое решение страна приняла в связи с переходом на «зеленую» энергетику.
По итогам первого квартала 2021 году закупки российской нефти Финляндией упали на 25% в годовом выражении, сообщает Reuters.
В апреле закупки нефти снизились до 0,4 миллиона тонн, что на 63,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
Финский нефтепереработчик Neste Oil, который закупал российское сырье, объявил о планах переоборудовать свой нефтеперерабатывающий завод под «возобновляемые энергоносители».
Аналитики отмечают, что отказ такого крупного потребителя как Финляндия от закупки российской нефти Urals, может негативно повлиять на стоимость сырья.