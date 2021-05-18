Московский метрополитен подал в суд на внука ветерана из уголовного дела Алексея Навального
Администрация «Московского метрополитена» подала в арбитражный суд исковое заявление против бизнесмена Игоря Колесникова – внука ветерана ВОВ Игната Артеменко, который проходил потерпевшим по делу о клевете в отношеии оппозиционера Алексея Навального
Администрация «Московского метрополитена» подала в арбитражный суд исковое заявление против бизнесмена Игоря Колесникова – внука ветерана ВОВ Игната Артеменко, который проходил потерпевшим по делу о клевете в отношеии оппозиционера Алексея Навального.
Иск метрополитен к внуку ветерана подал 11 мая, однако суть исковых требований не сообщается. Известно только, что ГУП собирается взыскать с Игоря Колесникова 83 117 рублей, сообщают «Открытые медиа».
Игорь Колесников — индивидуальный предприниматель, который занимается доставкой продуктов питания, строительством, ремонтом автомобилей, торговлей, а также управлением недвижимостью. Также у него есть сервисный центр по ремонту и обслуживанию техники Apple.
Напомним, что Алексею Навальному ранее назначили штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Дело было возбуждено из-за комментария оппозиционера, в котором он назвал «холуями и предателями» участников агитационного ролика в поддержку поправок к конституции.
Политик во время судебного процесса обвинил родственников потерпевшего, в том числе его внука, в «торговле дедом». По словам Алексея Навального, Игорь Колесников, который выступал свидетелем со стороны обвинения, оформил свой бизнес на деда-ветерана, чтобы иметь льготы.
«У человека доход 3 тыс. рублей в месяц. У его жены доход 1,9 тыс. рублей в месяц. Он покупает себе кабриолет, он покупает себе Mercedes GL-450. У меня доход гораздо больше, я таких автомобилей позволить себе не могу», - заявил тогда оппозиционер.