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18 мая 2021, 08:15

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил мэру Владивостока уйти в отставку

Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рекомендовал мэру Владивостока Олегу Гуменюку покинуть занимаемую должность

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил мэру Владивостока уйти в отставку
Фото: sell-off.livejournal.com

Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рекомендовал мэру Владивостока Олегу Гуменюку покинуть занимаемую должность.

Об этом Юрий Трутнев заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко после осмотра столицы региона. Вице-премьер вспомнил, что неудовлетворительную работу мэра Владивостока они обсуждали еще осенью 2020 года. «Надо предложить ему написать заявление об отставке», - заявил Юрий Трутнев, слова которого приводит ТАСС.

Вице-премьер отметил, что Владивостоку нужен эффективный управленец, который сможет изменить город к лучшему.

Олегу Гуменюку высокопоставленные чиновники припомнили коллапс, который произошел в столице Приморья в ноябре 2020 года из-за ледяного дождя. Тогда Владивосток фактически полностью обледенел, в результате чего отключилось электричество, а мост на остров Русский пришлось закрыть.

Обновлено

Олег Гуменюк позже действительно объявил о своем уходе в отставку. Чиновник заявил, что соответствующее решение он принял после «совета» вице-премьера Юрия Трутнева.

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