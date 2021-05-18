Независимые исследователи установили источники фейковой информации о вреде вакцин против COVID-19
Специалисты некоммерческого Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) и организации Anti-Vax Watch установили источник фейковой информации о вакцинах против коронавируса
Специалисты некоммерческого Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) и организации Anti-Vax Watch установили источник фейковой информации о вакцинах против коронавируса. Как оказалось, слухи о прививках распространяет одна и та же группа людей, в которую входят видные деятели.
В докладе CCDH и Anti-Vax Watch сообщается, что специалисты проанализировали 812 тысяч сообщений, опубликованных в Facebook и Twitter в период с 1 февраля по 16 марта 2021 года. В итоге было установлено, что источниками 65% ложных слухов о прививках против COVID-19 являются только 13 людей, которые основали собственные некоммерческие организации.
Эти люди не имеют медицинского образования, но обладают средствами и возможностями по дискредитации вакцин. Антипрививочники имеют общую аудиторию на 95 миллионов подписчиков, а в соцсети Facebook они охватывают 73% публикаций о вреде вакцины против коронавируса.
По данным CCDH и Anti-Vax Watch, в список дезинформаторов входят остеопаты Джозеф Меркол и Рашид Буттар, адвокат и радиоведущий Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, бывший бодибилдер Тай Боллинджер и его жена Шарлин, остеопатка Шерри Тенпенни, активист «Нации Ислама» Риццу Ислам, бьюти-блогер Эрин Элизабет, сторонники альтернативной медицины Сэйер Джи, Келли Броган и Кристиан Нортроп, хиропрактик Бен Таппер и активист Кевин Дженкинс.
Исследователи призвали администрации соцсетей принять меры по предотвращению распространения фейковой информации о вреде вакцин против COVID-19.