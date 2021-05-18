«Гринпис» обвинила Великобританию в создании незаконной свалки пластика в Турции
Экологи сообщают, что пластиковые отходы из Великобритании незаконно вывозятся в Турцию в огромных количествах, в результате чего в этой стране в катастрофических масштабах загрязняются реки и поля
Экологическая организация «Гринпис» обвинила Великобританию в создании незаконной свалки пластика на территории Турции.
Экологи сообщают, что пластиковые отходы из Великобритании незаконно вывозятся в Турцию в огромных количествах, в результате чего в этой стране в катастрофических масштабах загрязняются реки и поля.
BBC со ссылкой на «Гринпис» сообщает, что только в 2020 году около 40% (210 тысяч тонн) от всего использованного в Британии пластика отправили в Турцию. По сравнению с 2016 годом, объемы отходов выросли в 18 раз.
Экологи также отмечают, что большая часть пластиковых отходов не перерабатывается, а Турция превращается в «крупнейшую в Европе свалку пластиковых отходов».
Власти Великобритании в ответ на обвинения экологов заявили, что страна является «мировым лидером в борьбе с загрязнением от пластика». Однако при этом соединенное королевство занимает второе после США место в мире по объему пластиковых отходов в пересчете на численность населения, сообщает «Лента.ру».
В Минприроды Великобритании пообещали усилить контроль за незаконным вывозом пластиковых отходов в Турцию и другие страны, в частности, Польшу и Малайзию.