В Петербурге вслед за Москвой разворачивают дополнительные койки для ковидных пациентов
Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев сообщил, что в ближайшее время в городских медучреждениях появятся дополнительные места для ковидных пациентов
Власти Санкт-Петербурга начали разворачивать дополнительные койки для коронавирусных пациентов в связи с ростом заболеваемости. Ранее стало известно об открытии дополнительных ковидных отделениях в московских больницах.
Вице-губернатор северной столицы Олег Эргашев сообщил, что в ближайшее время в городских медучреждениях появятся 459 дополнительных мест для ковидных пациентов. По словам чиновника, за последнюю неделю количество новых случаев заражения выросло на 3,5%, а количестве госпитализаций – на 27%.
С 18 мая новые инфекционные койки появятся в павильоне-трансформере при Госпитале для ветеранов войн, с 20 мая вновь возобновит работу павильон №5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», а с 21 мая ковидных пациентов начнет принимать горбольница №38 имени Н.А. Семашко.
Одновременно с этим в Смольном сообщили, что сейчас в городских больницах остаются свободными 585 коек для больных коронавирусом.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил, что в случае сохранения тенденция к росту заболеваемости в северной столице могут усилить карантинные ограничения.