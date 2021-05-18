Глава подведомственного московской мэрии ГБУ «Ритуал» заработал в два раза больше Сергея Собянина
Гендиректор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов заработал за 2020 год 15,78 млн рублей, что почти в два раза больше дохода мэра Москвы Сергея Собянина. Последний отчитался об официальном доходе в размере 8,24 млн рублей
Гендиректор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов заработал за 2020 год 15,78 млн рублей, что почти в два раза больше дохода мэра Москвы Сергея Собянина. Последний отчитался об официальном доходе в размере 8,24 млн рублей.
По сравнению с 2019 годом Артем Екимов разбогател на 3,4 млн рублей. Рост своих доходов глава ГРУ «Ритуал» объяснил получением «премиальных», сообщают «Открытые медиа».
ГБУ «Ритуал» является основным оператором московских кладбищ, крематориев и в целом всей сферой ритуальных услуг. При этом из-за пандемии коронавируса и высокой смертности от новой инфекции спрос на услуги государственного учреждения значительно вырос.
Артем Екимов возглавил «Ритуал» в 2015 году – в год основания предприятия. До этого он работал в подразделении экономической безопасности МВД и специализировался на раскрытии преступлений в сфере ритуальных услуг.
Журналист Иван Голунов в своем расследовании писал, что за назначением Артема Екимова на пост главы ГБУ стоял глава ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев. Заместителем главы «Ритуала» стал бизнесмен Валериан Мазараки, а все столичные кладбища и подразделения «Ритуала» возглавили люди из его окружения.