Новой главой Росмолодежи стала супруга бывшего замминистра просвещения
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росмолодежи (Федеральное агентство по делам молодежи) вместо Александра Бугаева 30-летнюю Ксению Разуваеву
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росмолодежи (Федеральное агентство по делам молодежи) вместо Александра Бугаева 30-летнюю Ксению Разуваеву. По данным телеграмм-каналов, г-жа Разуваева с недавних пор является женой бывшего первого замглавы Министерства просвещения России Павла Зеньковича.
Ксения Разуваева с 2018 года работала в администрации президента России, а до этого возглавляла бюджетное учреждение «Роспатриотцентр». В этой должности она курировала образовательные форумы для молодежи, в том числе, форум «Таврида» в Крыму, сообщает РБК.
В должности главы Росмолодежи Ксении Разуваевой предстоит изменить подход к работе с молодыми россиянами. В правительстве и Кремле считают, что активное участие старшеклассников и студентов в протестных митингах свидетельствует о провале прежней молодежной политики.
Между тем, российские телеграм-каналы в связи со сменой главы Росмолодежи опубликовали неофициальную биографию новой руководительницы ведомства. Так, телеграм-канал «Инфобомба» сообщает, что Ксения Разуваева была танцовщицей, а после встречи с Павлом Зеньковичем ее карьера на государственной службе пошла в гору. Позже чиновник развелся со своей женой, с которой они воспитывали троих детей, а затем женился на Ксении.
С 2018 года Ксения Разуваева и Павел Зенькович стали публиковать в декларациях о доходах и имуществе похожие сведения. По данным «Дождя», Разуваева указала в своей декларации, что заработала в 2018 году 1 192 749 рублей 26 копеек, а ее супруг - 5 165 662 рубля 57 копеек. Такой же доход (копейка в копейку) указал в своей декларации г-н Зенькович. Доход его супруги составил 1 192 749 рублей, как и доход Разуваевой. Помимо этого чиновники указали в декларациях одинаковые автомобили и жилье одной и той же площади.