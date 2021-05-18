Реальные доходы россиян из-за пандемии коронавируса упали до уровня 2009 года
Реальные доходы россиян за последние 10 лет достигли минимальной отметки и упали до уровня 2009 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Института Банка Финляндии
Реальные доходы россиян за последние 10 лет достигли минимальной отметки и упали до уровня 2009 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Института Банка Финляндии.
Финские аналитики установили, что доходы российских граждан заметно упали из-за пандемии коронавируса. В исследовании отмечается, что вызванный пандемией экономический кризис возник на фоне не развивающейся активно экономики РФ. Это привело и к падению уровня жизни граждан страны.
Институт Банка Финляндии также отмечает, что снижение доходов повлекло за собой падение рейтинга президента Владимира Путина.
Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за 2020 год снизились на 3,5%, при этом глава правительства Михаил Мишустин в своем отчете перед Госдумой заявил о росте доходов граждан на 2%.