Директор ФСИН заявил об отсутствии на территории тюрем мошеннических кол-центров
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о существовании в исправительных колониях мошеннических кол-центров, которые выманивают у граждан деньги под разными предлогами
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о существовании в исправительных колониях мошеннических кол-центров, которые выманивают у граждан деньги под разными предлогами. Чаще всего заключенные представляются сотрудниками крупных банков и пытаются узнать у граждан данные их карт.
Директор ФСИН заявил, что мошеннических кол-центров на территории тюрем не существуют, а создаются они в гражданском сообществе. «Это мошенники, которые имеют возможности и обладают определенными техническими запасами средств и базой», - заявил Александр Калашников, слова которого приводит ТАСС.
Глава ведомства также заявил, что сотрудники в курсе фактов проноса мобильных телефонов для арестантов, но стараются с этим бороться.
Г-н Калашников сообщил, что в июле ФСИН должна отчитаться перед Советом безопасности о проведенной работе по ликвидации мошеннических кол-центров. «Я уверен, что мы доложим, что эта проблема [проноса мобильных телефонов] полностью у нас ликвидирована», - отметил глава ФСИН.
Напомним, что в октябре прошлого года служба исполнения наказаний пообещала решить проблему с организацией кол-центров в исправительных учреждениях, после того как выяснилось, что не менее половины мошеннических звонков от лже-сотрудников банков поступают из тюрем.