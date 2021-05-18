В России стоимость электроэнергии оказалась выше, чем в США и Европе
В исследовании «Сообщества потребителей энергии» говорится, что стоимость электроэнергии в России была на уровне 7,34 цента за киловатт-час при подключении к региональным распределительным сетям
В России стоимость электроэнергии в прошлом году была выше, чем в США и некоторых странах Европы.
В исследовании «Сообщества потребителей энергии» говорится, что стоимость электроэнергии в России была на уровне 7,34 цента за киловатт-час при подключении к региональным распределительным сетям. В США этот показатель составил 6,66 цента, в Норвегии - 3,4 цента, во Франции - 6,9 цента, а в Финляндии и Испании - 7,2 цента.
Аналитики отметили также, что средняя конечная цена электроэнергии для промышленности в США в 2019 году оказалась на 5% ниже, чем в России.
В исследовании говорится, что в последние несколько лет в США и Европе наблюдается тенденция к снижению цен на электроэнергию, однако в России цены продолжают расти. В нашей стране стоимость электроэнергии дорожала даже во время пандемии коронавируса, когда объемы потребления снизились. В валютном выражении стоимость для промышленных потребителей выросла в 2020 году на 3%, сообщает «Лента.ру».
Для оптовых потребителей в европейской части России и на Урале рост цен на электроэнергию вырастет на 6%. В регионах Сибири в текущем году рост составил 15%, а в 2021 году цены вырастут еще на 7%.