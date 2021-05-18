В Совете Федерации предложили запретить чиновникам владеть недвижимостью за границей
Член Совета Федерации Сергей Цеков выступил с предложением ввести новые ограничения для чиновников. Сенатор считает, что госслужащие не должны иметь не только счета в иностранных банках, но и недвижимость за границей
Член Совета Федерации Сергей Цеков выступил с предложением ввести новые ограничения для чиновников. Сенатор считает, что госслужащие не должны иметь не только счета в иностранных банках, но и недвижимость за границей.
Сергей Цеков отметил, что власти иностранных государств могут оказывать давление на российских граждан путем угрозы арестовать их жилье в этих странах. «Владея зарубежной недвижимостью, ты даешь возможность на тебя в определенном плане воздействовать», - отметил сенатор, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что в конце апреля в России вступил в силу закон, который запрещает чиновника и силовикам иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране. При этом еще в 2013 году чиновникам, депутатам и сенаторам иметь счета и ценные бумаги в иностранных банках.