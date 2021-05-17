Мурманские школьники, попавшие в список «неблагонадежных», подадут в суд на Минобразования региона
Семьи мурманских школьников, которые попали в список «неблагонадежных» после стрельбы в казанской гимназии, намерены подать коллективный иск к Минобразования области
Семьи мурманских школьников, которые попали в список «неблагонадежных» после стрельбы в казанской гимназии, намерены подать коллективный иск к Минобразования области. Напомним, что в нарушение закона о защите персональных данных личные сведения школьников попали в открытый доступ.
Мурманский девятиклассник, который попал в список «неблагонадежных» сотрудников, сообщил «Медиазоне», что действия чиновников попадают под шпионаж, так как он и его родители не давали своего согласия на сбор данных. «Нужно по факту проводить проверки. Принес нож - вызывать полицию и с этим разбираться, а не скрыто как-то собирать [информацию]», - добавил подросток.
Другие фигуранты списка объяснили свое намерение обратиться в суд опасениями, что этот инцидент может в больнейшем навредить их поступлению в университет.
Напомним, что список «опасных» школьников и выпускников, подписанный главой мурманского Минобразования Ольгой Дзюба, был опубликован 11 мая – в день бойни в казанской гимназии. В «черный список» в числе прочих попали курящие подростки и те, кто участвовал в протестных акциях.