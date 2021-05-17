Турецкие чиновники обсудят с российскими коллегами возобновление авиасообщения между странами
Глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой и пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын 17 мая проведут в Москве переговоры с российскими чиновниками о возобновлении авиасообщения между странами, которое было приостановлено 15 апреля
Глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой и пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын 17 мая проведут в Москве переговоры с российскими чиновниками о возобновлении авиасообщения между странами, которое было приостановлено 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Ассоциация туроператоров России со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что высокопоставленные чиновники расскажут российским коллегам о мерах, которые предпринимаются в стране для эпидемиологической безопасности туристов.
Визит турецких чиновников в Москву может быть связан со слухами о том, что Москва продлит запрет на поездки в Турцию после 1 июня (пока ограничения на полеты действуют с 15 апреля по 30 мая).
На сегодняшний день в Турции зафиксировано снижение количества новых случаев заражения COVID-19. Число новых заразившихся сократилось в 6 раз по сравнению с серединой апреля, а количество госпитализаций сократилось в два раза. С 17 мая власти начали постепенно ослаблять антиковидные ограничения.