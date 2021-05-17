В Ярославле десять сотрудников исправительной колонии №1 задержали по делу о пытках заключенного
В списке задержанных оказались сотрудники УФСИН по Ярославской области, которые ранее уже были осуждены за пытки заключенных в колонии. Это Максим Яблоков, Алексей Бровкин, Алексей Андреев, Игорь Богданов и Руслан Цветков
В Ярославле правоохранители задержали десятерых сотрудников исправительной колонии №1. Их подозревают в избиении заключенного Абубакара Цагалаева.
В списке задержанных оказались сотрудники УФСИН по Ярославской области, которые ранее уже были осуждены за пытки заключенных в колонии. Это Максим Яблоков, Алексей Бровкин, Алексей Андреев, Игорь Богданов и Руслан Цветков, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт».
Четверо фигурантов дела об издевательствах над Абубакаром Цагалаевым помещены под домашний арест, трое находятся под подпиской о невыезде, а еще один подозреваемый Максим Яблоков отбывает наказание за пытки другого арестанта.
Напомним, что разбирательства в отношении сотрудников УФСИН по Ярославской области начались после того, как «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток заключенных в ярославской ИК-1. Один из арестантов - Важа Бочоришвили – кончался.
В исправительной колонии была проведена внеплановая проверка, а часть сотрудников, которые фигурировали на видео, уволили. Еще несколько человек были привлечены к уголовной ответственности.