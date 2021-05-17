Следователи проверят версию о вербовке Ильназа Галявиева, устроившего бойню в школе
Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) проверяют версию о вербовке 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175
Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) проверяют версию о вербовке 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175.
По данным телеграм-канала Baza, следователи не исключают, что идеи, которые озвучивал на допросе Галявиев, могли быть внедрены ему при вербовке. Юноша мог и не понимать, что им манипулируют другие люди.
В рамках отработки этой версии следователи досконально проверят аккаунты Ильназа Галявиева в соцсетях и на игровой платформе Steam, где он проводил много времени.
Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев утроил стрельбу из дробовика в гимназии №175, которую он закончил несколько лет назад. В результате происшествия погибли семеро школьников и две учительницы. Злоумышленник был задержан, сейчас он находится в СИЗО.