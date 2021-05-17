Поставщик пригрозил банкротством связанному с Минобороны оператору связи «Воентелеком»
ООО «Центр безопасности МВО» в лице конкурсного управляющего Ивана Артюшина готовит иск в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом оператора связи «Воентелеком», который принадлежит Минобороны России
ООО «Центр безопасности МВО» в лице конкурсного управляющего Ивана Артюшина готовит иск в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом оператора связи «Воентелеком», который принадлежит Минобороны России.
«Воентелеком» задолжал «Центру безопасности МВО» плату за оборудование, которое было поставлено еще в 2017 году. Летом прошлого года представители ООО подали к «Воентелекому» иск с требованием о выплате задолженности в размере 209 млн рублей, а в сентябре суд обязал оператора связи погасить долг перед поставщиком оборудования.
В «Воентелекоме» в ответ на претензии заявили, что выполнил все обязательства перед подрядчиком.
Между тем, партнер MGP Lawyers Денис Быканов сообщил «Коммерсанту», что за три года к оператору связи Минобороны РФ было подано более 100 исков на общую сумму в 7,3 млрд рублей. все иски касались неисполнения обязательств по договорам поставки.
Юристы отмечают, что процедура банкротства «Воентелекома» будет непростой, так как оператор связи входит в список стратегических организаций и реестр оборонно-промышленного комплекса. Это означает, что под банкротство предприятие может попасть только «в случае политической воли».