Жители Коми провели стихийный митинг из-за утечки нефтепродуктов на месторождении «Лукойла»
Жители поселка Мутный материк в республике Коми, который стоит на реке Печоре, провели митинг из-за разлива нефтепродуктов. Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в результате аварии на нефтепроводе между Ошским и Харьягинским месторождениями нефти
Жители поселка Мутный материк в республике Коми, который стоит на реке Печоре, провели митинг из-за разлива нефтепродуктов. Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в результате аварии на нефтепроводе между Ошским и Харьягинским месторождениями нефти (Ненецкий АО), которые разрабатывает компания «Лукойл».
Телеграм-канал «Комитет спасения Печоры» сообщает, что участники стихийного митинга выразили свое недовольство как самим фактом экологической аварии, так и необустроенностью своей жизни. «Мы-то хоть что-то видели, а что дети и внуки увидят после нас? Более половины Усинска приезжие, им пофиг что у нас тут творится! Они деньги свои заработали и уехали, а мы тут живем», - заявили участники митинга.
Напомним, 12 мая губернатор соседнего с Коми Ненецкого АО Юрий Бездудный сообщил о разливе нефтепродуктов в районе реки Колва. Источником загрязнения стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. В тот же день мэр Усинска Николай Такаев в связи с утечкой нефтепродуктов в реку ввел режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным, в окружающую среду попало около 100 тонн нефтепродуктов. С Ошского месторождения нефтесодержащая жидкость преодолела около 160 километров по реке Колва, около 20 километров по реке Уса, куда она впадает, и около 140 километров по реке Печоре, куда в свою очередь впадает Уса.
В Комитете спасения Печоры сообщили, что из-за аварии тысячи людей остались без питьевой и хозяйственно-бытовой воды, что создает угрозу благополучию людей.
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) сообщили, что согласно снимкам из космоса, впервые признаки утечки были замечены еще 20 марта 2021 года, а затем на снимках за 7, 20 и 24 апреля.