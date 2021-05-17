В Москве у подростка, пошутившего про нападение на школу, нашли оружие
После стрельбы в казанской гимназии №175 юноша рассказал своей 15-летней подруге о том, что собирается массовый расстрел учеников и преподавателей. Девушка испугалась и сообщила об этом родителям
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В Москве 16-летний подросток в шутку заявил о своих планах устроить нападение на школу, но при обыске в его квартире силовики нашли оружие.
Telegram-канал LIFE SHOT сообщает, что после стрельбы в казанской гимназии №175 юноша рассказал своей 15-летней подруге о том, что собирается массовый расстрел учеников и преподавателей. Девушка испугалась и сообщила об этом родителям. Те в свою очередь решили обратиться в полицию.
Силовикам школьник заявил, что пошутил и не собирался устраивать атаку на учебное заведение. Тем не менее, оперативники обнаружили в квартире подростка пневматический автомат, пневматический пистолет, один револьвер и тубус от ручного противотанкового гранатомета.
Какие меры были приняты в отношении подростка, не сообщается.