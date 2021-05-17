17 мая 2021, 13:39
В Польше задержали шпиона, собиравшего сведения для российской разведки
В Польше сотрудники спецслужб задержали 43-летнего мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанного подозревают в сборе информации о военной отрасли страны и передаче этих сведений представителям российской разведки
Фото: ТАСС
В Польше сотрудники спецслужб задержали 43-летнего мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанного подозревают в сборе информации о военной отрасли страны и передаче этих сведений представителям российской разведки.
В Агентстве внутренней безопасности сообщили, что подозреваемый в шпионаже гражданин Польши был задержан еще 5 мая. На допросе он признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Материалы дела в отношении шпиона были засекречены, поэтому подробности о деятельности задержанного не сообщаются.
В МИД РФ пока не прокомментировали задержание «российского» шпиона.