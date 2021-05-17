Аналитик предсказал падение курса американского доллара до 60 рублей
«Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда доллар забирался выше 80 рублей, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы», - отметил аналитик
Курс американского доллара опустится до отметки в 60 рублей через несколько лет. Такой прогноз озвучил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
В беседе с «Российской газетой» Александр Купцикевич напомнил о цикличности соотношения российской и американской валют и о том, что с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%.
«Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда доллар забирался выше 80 рублей, то откат в рамках рассматриваемого нами цикла способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы», - отметил аналитик.
Что касается курса единой европейской валюты, то он в ближайшие годы стабилизируется на отметке 80-95 рублей.
По данным на 17 мая официальный курс доллара составляет 74 рубля, а курс евро – 89,6 рубля.