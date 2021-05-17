Глава СКР предложил ужесточить ответственность за распространение фейк-ньюс
Александр Бастрыкин отметил, что вброс фейковой информации является достаточно новым явлением, но в тоже время стал широко распространяться. Сейчас фейки уже наносят серьезный ущерб национальной безопасности страны
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за распространение фейковой информации в интернете.
Александр Бастрыкин отметил, что вброс фейковой информации является достаточно новым явлением, но в тоже время стал широко распространяться. Сейчас фейки уже наносят серьезный ущерб национальной безопасности страны. В этой связи встает вопрос об ужесточении ответственности за распространение фейк-ньюс.
«Безусловно, с этим надо бороться в том числе и вакцинацией правом, в том числе путем расследования и передачи в суд уголовных дел по этому виду преступлений», - заявил глава СКР, слова которого приводит ТАСС.
Глава СКР предложил дополнить статью 63 Уголовного кодекса РФ отягчающим наказание обстоятельством, связанным с совершением преступления с публичной демонстрацией в СМИ либо посредством информационно-телекоммуникационных технологий.