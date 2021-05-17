Рейтинг «Единой России» среди московских избирателей упал до 15%
Если в 2019 году за партию власти были готовы проголосовать 25% столичных избирателей, то сейчас уже – только 15%. При этом даже с таким рейтингом «Единая Россия» остается на первом месте популярности у московских избирателей
Фото: potokmedia.ru
Рейтинг «Единой России» среди московских избирателей упал до 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Если в 2019 году за партию власти были готовы проголосовать 25% столичных избирателей, то сейчас уже – только 15%. При этом даже с таким рейтингом «Единая Россия» остается на первом месте популярности у московских избирателей. Так, за ЛДПР готовы проголосовать 10% москвичей, за КПРФ и «Справедливую Россию» - 6%, за «Яблоко» - 5%. Рейтинг «Родины», «Зеленых» и «Партии пенсионеров» и вовсе не превышает 1%.
25% респондентов заявили, что вообще не собираются голосовать на предстоящих парламентских выборах, 17% опрошенных не знают, за кого будут голосовать, а 3% признались, что планируют испортить бюллетени.
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