Мосгорсуд перенес заседание по делу о признании ФБК экстремистской организацией на 9 июня
Московский городской суд отложил на 9 июня заседание по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр иноагентов) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями
Московский городской суд отложил на 9 июня заседание по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр иноагентов) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.
Решение о переносе было принято в связи с тем, что прокуратура Москвы попросила суд приобщить к делу еще 6 томов материалов. В свою очередь адвокаты «Команды 29», которые представляют интересы ФБК, передали суду четыреста страниц новых документов.
Напомним, что материалы дела о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями были засекречены. «КоммерсантЪ» сообщает, что дело засекретили из-за личных данных силовиков, которые подали иски об ущербе со стороны участников протестных митингов.
В материалах дела есть несколько списков людей, ранее привлекавшихся к суду за экстремизм или нарушение закона о митингах. Причем это не только соратники Навального, но также независимые политики и обычные граждане, которые никак не связаны с ФБК.
Директор ФБК Иван Жданов на это отметил, что в этих исках, скорее всего, нет личных данных силовиков, и они не являются секретными. «Материалы ФБК засекретили только для того, чтобы никто не видел абсурдность происходящего», - отметил Жданов.