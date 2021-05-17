На предприятии «Норникеля» в Красноярском крае произошла утечка дизтоплива
В Дудинке Красноярского края произошла утечка дизельного топлива из резервуара «Таймырской топливной компании», которая входит в структуру «Норильского никеля». По предварительным данным, объем утечки оценивается в 200 литров, а площадь разлива – в 30 кв.м
В Дудинке Красноярского края произошла утечка дизельного топлива из резервуара «Таймырской топливной компании», которая входит в структуру «Норильского никеля». По предварительным данным, объем утечки оценивается в 200 литров, а площадь разлива – в 30 кв.м.
Портал Znak.com со ссылкой на управление МЧС по Красноярскому краю сообщает, что утечка дизтоплива произошла на нефтебазе в городе Дудинка на Таймыре. По данным ведомства, в почву вылилось около 200 литров топливо, однако в «Норникеле» утверждают, что речь идет о 20 литрах топлива.
Представитель компании заявил порталу «Тайга.Инфо», что негативное воздействие на окружающую среду исключено, однако для минимизации рисков было принято решение перекачать топливо из резервуара в резервные свободные емкости.
В Росприроднадзоре заявили, что утечка дизтоплива из резервуара произошла в результате коррозии емкости.
Напомним, что примерно год назад «Норникель» стал виновником крупной экологической катастрофы в Норильске. Тогда в результате аварии на ТЭЦ-3 в почву и водоемы вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Специалисты заявили, что на восстановление природы после этой аварии понадобится не меньше 10 лет. Позже суд обязал «Норникель» выплатить рекордные 146 млрд рублей за нанесенный окружающей среде ущерб.